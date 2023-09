Slovenski odbojkarji za finale EP proti starim znancem Poljakom

Rim, 14. septembra - Slovensko odbojkarsko reprezentanco danes ob 18. uri čaka polfinalna tekma na evropskem prvenstvu. V Rimu, kjer poteka boj za kolajne, bodo prvi tekmeci Poljaki, ki jih slovenski odbojkarji zelo dobro poznajo. Nenazadnje so na poti do zadnjih dveh srebrnih kolajn na EP 2019 in 2021 v polfinalu premagali prav današnje tekmece.