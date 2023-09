Vreme: Delno jasno

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj bodo na severu plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad južno polovico Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe. V soboto bo deloma sončno in večinoma suho vreme.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega do srednje Evrope plitvo območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se od zahoda pomika nad srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnikom priteka nad naše kraje zelo topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bodo v krajih severno in zahodno od Slovenije pojavljale plohe in nevihte. Več jasnine bo v krajih južno od nas.

