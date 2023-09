V radovljiški knjižnici dogodki v spomin na pesnika Mateja Bora

Radovljica, 13. septembra - V Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica je na ogled razstava v počastitev 110. obletnice rojstva in 30. obletnice smrti pesnika Vladimirja Pavšiča - Mateja Bora. Konec septembra bodo Borovo zapuščino predstavili tudi v domoznanski zbirki in zborniku, praznovanje obletnice pa so predstavili na današnji novinarski konferenci.