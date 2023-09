Serviserji pri GZS opozarjajo na neprimernost popravil poplavljenih vozil

Ljubljana, 13. septembra - Številna vozila, ki so bila poplavljena in jih zavarovalnice pošljejo na popravilo, ni mogoče popraviti tako, da bi bila lahko varno vključena promet. Vozila, ki so ocenjena kot "totalka", pa pristanejo na dražbah in bodo nekoč znova pristala na cestah, opozarjajo v sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS.