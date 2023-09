Slovenske košarkarice na bližnjem žrebu v tretjem bobnu

Ljubljana, 13. septembra - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji in Grčiji ter na Češkem 2025, ki bo 19. septembra v Miesu ob 14. uri, pričakala v tretjem jakostnem bobnu. V njem so poleg Slovenije še Črna gora, Švedska in Slovaška.