EU za pol leta podaljšala sankcije proti posameznikom zaradi napada na Ukrajino

Bruselj, 13. septembra - Svet EU je danes za šest mesecev podaljšal sankcije proti posameznikom, odgovornim za spodkopavanje oziroma ogrožanje ozemeljske celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine, so sporočili iz Bruslja. Obstoječi ukrepi, ki skupno veljajo za skoraj 1800 posameznikov in subjektov, vključujejo omejitev potovanj in zamrznitev sredstev.