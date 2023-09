Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 13. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,6 odstotka in se ustavil pri 1170,52 točke. Posredniki so ustvarili za 732.921 evrov prometa, največ z delnicami Krke. Te so se pocenile za 1,4 odstotka, navzdol so šle še delnice Save Re, Cinkarne in Triglava.