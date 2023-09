V ZDA po dveh tednih iskanja ujeli pobeglega brazilskega zapornika

Philadelphia, 13. septembra - Policija v ameriški zvezni državi Pensilvanija je danes aretirala brazilskega morilca, ki je pritegnil nacionalno pozornost s svojim drznim pobegom iz zapora in dvema tednoma na begu. V iskalni akciji je skupno sodelovalo več kot 500 policistov, helikopterji, droni in psi. Oblasti so ponekod v času iskanja morilca odredile zaprtje šol.