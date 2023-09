Predsednica republike si bo ogledala poplavljena območja

Luče/Ljubno ob Savinji/Črenšovci, 14. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar si bo danes ogledala območja, ki jih je prizadela avgustovska vodna ujma. V Lučah jo bosta pričakala in pozdravila župan Klavdij Strmčnik in poveljnik štaba civilne zaščite Tomaž Funtek. Sledili bodo ogledi jeza na reki Savinji, zaselka Struge in zemeljskega plazu v zaselku Strmec.