Na dnevu gospodarske diplomacije o boju proti podnebnim spremembam

Celje, 13. septembra - V okviru Mednarodnega sejma obrti in podjetništva (Mos), ki se je začel danes, se je odvil 12. Dan gospodarske diplomacije. Spregovorili so o boju proti podnebnim spremembam, zunanja ministrica Tanja Fajon pa je med drugim dejala, da rešitve za to ponujajo tako domača kot tuja podjetja.