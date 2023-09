V eksploziji v tovarni eksploziva v Italiji trije mrtvi

Rim, 13. septembra - V eksploziji v tovarni eksploziva Esplodenti Sabino v mestu Casalbordino v osrednjem delu Italije so danes umrli trije ljudje. Na kraj dogodka so že prišla reševalna in policijska vozila. Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.