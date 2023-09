Po naključju najdena risba Johna Constablea gre na dražbo

Leeds, 15. septembra - Več kot 200 let stara skica enega najvplivnejših angleških krajinarjev Johna Constablea gre na dražbo, piše britanski časnik The Guardian. Risbo, ki prikazuje pogled na pristanišče Dover, so odkrili med čiščenjem hiše, zaprto v kovček. Na voljo bo na današnji dražbi avkcijske hiše David Duggleby, njena vrednost je ocenjena med 2000 in 3000 funtov.