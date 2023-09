Ljubljana v znamenju 21. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij Lupa

Ljubljana, 14. septembra - Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa, ki se bo odvil danes v Ljubljani, je priložnost, da obiskovalci spoznajo slovenski nevladni sektor. Na stojnicah se bodo predstavile tudi nekatere organizacije, ki so po poplavah nudile pomoč prizadetim, so sporočili iz Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.