Naj gostitelj kolesarske dirke Po Sloveniji 2023 Mestna občina Novo mesto

Novo mesto, 13. septembra - Organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je potekala med 14. in 18. junijem, so za najboljšega gostitelja letošnje dirke danes razglasili Mestno občino Novo mesto. Podelili so ji pokal oz. repliko prazgodovinskega lesenega kolesa z Ljubljanskega barja. Predstavnikom preostalih skupaj 39 občin in krajevnih skupnostih so podelili priznanja.