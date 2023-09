V Bruslju danes novo srečanje Vučića in Kurtija

Bruselj, 14. septembra - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bo v okviru dialoga med Beogradom in Prištino danes na pogovorih v Bruslju gostil srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija. Srečanje bo namenjeno iskanju rešitev za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom.