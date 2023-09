IEA: Zaradi manjše proizvodnje nafte do konca leta primanjkljaj pri dobavah

Pariz, 13. septembra - Zmanjšanje proizvodnje nafte v Savdski Arabiji in Rusiji bo povzročilo občuten primanjkljaj dobav do konca leta, kar bo povečalo tveganja za nadaljnjo nestanovitnost na svetovnih trgih, je danes sporočila Mednarodna agencija za energijo (IEA). "Savdsko-rusko zavezništvo se je izkazalo kot izjemen izziv za naftne trge," so med drugim izpostavili.