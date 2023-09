V taborniških vrstah prijava suma spolnega nasilja zoper mladoletne osebe

Ljubljana, 13. septembra - V Zvezi tabornikov Slovenije so v preteklem tednu prejeli obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja člana vodstva enega izmed rodov zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Kot so sporočili iz zveze, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog, pogovorili pa so se tudi s starši članov.