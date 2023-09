Hokejski zmaji nared za novo sezono v ligi ICEHL

Ljubljana, 13. septembra - V petek se bo začela nova sezona hokejske lige ICEHL. V njej bo tretjič nastopil tudi slovenski klub, ljubljanska SŽ Olimpija. V prejšnji sezoni so v taboru zmajev doživeli manjše razočaranje in ostali brez končnice, pred novo pa računajo, da bodo konkurenčni v pisani druščini ekip iz Avstrije, Italije in Madžarske.