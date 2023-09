Nemčija do prihodnjega leta ne pričakuje opaznejšega okrevanja gospodarstva

Berlin, 13. septembra - Nemčiji se do prihodnjega leta ne obeta opaznejše izboljšanje stanja gospodarstva. Gospodarski kazalniki, kot so prejeta naročila, gospodarsko razpoloženje in zadržana rast svetovnega gospodarstva, kažejo na šibko tretje četrtletje, izhaja iz današnjega poročila nemškega gospodarskega ministrstva.