Ljubljana, 13. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dopoldne zdrsnil pod izhodišče in do 11.30 izgubil 0,42 odstotka. Med borznimi posredniki je največ zanimanja za Krkine delnice, ki so doslej izgubile 1,38 odstotka. Dražijo se le delnice Petrola.