Komisija za preprečevanje korupcije s splošnim pozivom k preprečevanju korupcije

Ljubljana, 13. septembra - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pozivajo vse državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja in posameznike k preprečevanje korupcije in h krepitvi integritete. Vsaka skupina ali posameznik, ki prispeva k preprečevanju korupcije in krepitvi integritete, je pomembna, so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili na KPK.