Naslednji tedni znova v znamenju Meseca znanosti 2023

Ljubljana, 13. septembra - Jesensko-zimski meseci bodo tudi letos na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije v znamenju številnih dogodkov nanizanih v Mesec znanosti 2023. Ti se začenjajo s Stičiščem znanosti in gospodarstva na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Z njimi želijo prispevati h krepitvi prepoznavnosti dejavnosti in dosežkov znanosti v Sloveniji.