Na Obrežju prijeli voznika kombija zaradi nezakonitega prevoza tujcev

Obrežje, 13. septembra - Policisti so v torek nekaj po 21. uri na Obrežju ustavili 35-letnega državljana BiH. V kombiju je prevažal šest državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Voznika so pridržali in mu zasegli kombi. Policijski postopki z državljani Kitajske še niso zaključeni, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.