Ukradenega Van Gogha vrnili v nizozemski muzej

Groningen, 13. septembra - Sliko Vincenta van Gogha, ki so jo marca 2020 ukradli iz nizozemskega muzeja Singer Laren blizu Amsterdama, so nekoliko poškodovano, a še vedno v dobrem stanju vrnili v muzej Groninger. Poškodbe bodo v prihodnji mesecih strokovno pregledali, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz muzeja Groninger.