Evropske borze uvodoma blizu izhodišč

London/Frankfurt/Pariz, 13. septembra - Indeksi na evropskih borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji so v pričakovanju objave podatkov o inflaciji v ZDA, ob tem pa so zaskrbljeni zaradi visokih cen nafte, ki bi lahko povzročile dodaten pritisk na rast cen in prisilile ameriško centralno banko, da ponovno dvigne obrestne mere.