Državna ustanova z vprašajem o družini diskriminirala iskalko zaposlitve

Ljubljana, 13. septembra - Iskalka zaposlitve, ki so jo v državni ustanovi na razgovoru za službo med drugim vprašali, ali ima družino in otroke, je Zagovorniku načela enakosti prijavila diskriminatorno obravnavo. Ta je potrdil, da so ji zastavili vprašanje o družinskem življenju, ki ga po zakonu o delovnih razmerjih ni dovoljeno postaviti.