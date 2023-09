Lani po svetu ubitih več kot 170 okoljevarstvenikov

London/Washington, 13. septembra - Lani je bilo po vsem svetu ubitih najmanj 177 okoljevarstvenikov in okoljskih aktivistov, je razvidno iz danes objavljenega poročila mednarodne nevladne organizacije Global Witness. 88 odstotkov so jih ubili v Latinski Ameriki. Najnevarnejša država za okoljevarstvenike je bila lani Kolumbija, kjer so zabeležili 60 primerov nasilnih smrti.