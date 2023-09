Unicef: Več kot 330 milijonov otrok živi v skrajni revščini

Washington/New York, 13. septembra - Približno 333 milijonov otrok po vsem svetu živi v skrajni revščini, torej z manj kot 2,15 dolarja na dan, kaže nedavno objavljeno poročilo Unicefa in Svetovne banke. Najbolj prizadeti so otroci v državah podsaharske Afrike, pa tudi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Unicef in Svetovna banka ob tem pozivata države po svetu k ukrepanju.