Na gradu Hrastovec obnovili baročne grajske stopnice

Lenart, 13. septembra - Pri gradu Hrastovec so danes slovesno odprli prenovljene baročne stopnice na severni strani gradu, v katerem je Socialno varstveni zavod Hrastovec. Stopnice so bile popolnoma dotrajane in zato zaprte 20 let. Trak sta prerezala minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in direktor zavoda Aleksander Gungl.