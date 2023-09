Henkel doniral za več kot 450.000 evrov svojih izdelkov

Maribor, 13. septembra - Po nedavnih poplavah, ki so v Sloveniji povzročile veliko škodo po vsej državi, so se v skupini Henkel, ki je s svojo proizvodnjo prisotna tudi v Mariboru, odločili pomagati svojim zaposlenim in celotni skupnosti, ki jo je prizadela naravna katastrofa. V ta namen so donirali svoje kozmetične izdelke v vrednosti dobrih 452.000 evrov.