Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 13. septembra - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Proti večeru bo v severni in zahodni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan bodo v večjem delu Slovenije nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe. V soboto bo deloma sončno in večinoma suho vreme.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega do srednje Evrope plitvo območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se od zahoda pomika nad srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnikom priteka nad naše kraje zelo topel topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno. Severno in zahodno od nas bodo nastajale plohe in nevihte. V Kvarnerju in zahodni Istri bo pihal šibak jugo, drugod veter južnih in zahodnih smeri. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva v krajih vzhodno in južno od nas še delno jasno. Od severa se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte.

Biovreme: Danes vreme sprva večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav, popoldne pa se bo obremenitev krepila in spanje v noči na četrtek bo moteno. V četrtek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo.