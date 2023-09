Koprski kriminalisti zaradi korupcije ovadili dve osebi

Koper, 13. septembra - Koprski kriminalisti so konec avgusta zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo s področja korupcije in na podlagi ugotovitev na Specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zoper dve osebi. Utemeljeno ju sumijo storitev kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin.