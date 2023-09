Podaljšanje odpoklica izdelka LETTAN ogledalo

V odpoklicu za popravilo so vsa LETTAN ogledala z datumskim žigom pred in vključno z 2105 (LLTT) in LETTAN ogledala s številko dobavitelja 21944, datumskim žigom pred in vključno z 2325 (LLTT).

V podjetju IKEA vse kupce, ki imajo ta ogledala, pozivajo, naj jih prenehajo uporabljati in naročijo brezplačne nadomestne stenske nosilce.