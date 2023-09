Pariz je za paraolimpijce oddaljen manj kot leto dni

Ljubljana, 13. septembra - Manj kot leto dni loči najboljše športnike invalide od nastopa na največjem tekmovanju, paraolimpijskih igrah. Naslednje bodo v Parizu, kamor so se že uvrstili trije slovenski športniki, številni pa bodo letos še lovili kvote za nastope. V Ljubljani so pri slovenski krovni zvezi v torek zaznamovali odštevanje do pariških iger.