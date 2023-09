V libijski Derni iščejo preživele in se bojijo še višjega števila žrtev

Bengazi, 13. septembra - Iz mesta Derna na vzhodu Libije, ki so ga opustošile poplave, prihajajo poročila o naraščajočem številu smrtnih žrtev, ki naj bi dosegalo tisoče. Številne umrle so že pokopali. Reševalci ob poročilih o 10.000 pogrešanih iščejo preživele, vrstijo pa se napovedi pomoči, obljubili so jo tudi Združeni narodi.