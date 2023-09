Argentina brez Messija in Brazilija s polnim izkupičkom

Montevideo, 13. septembra - Svetovni prvak Argentinci so tudi drugo tekmo južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki dobili brez superzvezdnika Lionela Messija. Sinjemodri so blizu La Paza premagali Bolivijo s 3:0. Vseh šest točk imajo tudi Brazilci, ki so tokrat v Limi z golom Marquinhosa v 90. minuti z 1:0 premagali Peru.