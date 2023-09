Španci in Belgijci rešetali mreže, tekma Romunija - Kosovo prekinjena

Ljubljana, 12. septembra - Nogometaši z današnjimi tekmami končujejo nastope v septembrskem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Strelsko najbolj razpoloženi so bili Španci in Belgijci, medtem ko je bila tekma med Romunijo in Kosovom za eno uro prekinjena zaradi diskriminatornih vzklikov in transparentov.