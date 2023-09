Newyorške borze končale v rdečem

New York, 12. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Wall Street je v torek zaključil v rdečem, ko je tehnološko zahteven indeks Nasdaq Composite zdrsnil, medtem ko so vlagatelji pričakovali podatke o inflaciji pozneje ta teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.