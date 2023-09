Vlada podprla amandmaje k noveli zakona o duševnem zdravju

Ljubljana, 12. septembra - Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k predlogu amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o duševnem zdravju. Kot so sporočili iz Ukoma, je s predlogom amandmajev bolj jasno opredeljena mreža izvajalcev, ki izvajajo storitve in programe za duševno zdravje.