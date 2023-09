Zaposleni na slovenskem veleposlaništvu v Prištini veleposlanici očitajo mobing

Priština, 12. septembra - Zaposleni na slovenskem veleposlaništvu v Prištini veleposlanico Minco Benedejčič obtožujejo, da nad njimi izvaja mobing in da krši zakonodajo, je danes prvi poročal portal N1 in dodal, da uslužbenci veleposlaništva z njo ne morejo več delati, zato napovedujejo tožbo zoper njo in zunanje ministrstvo, če bo ostala na svojem položaju.