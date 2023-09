Štromajer: Reprezentanca se bo kalila v jadranski ligi II

Tel Aviv, 13. septembra - Slovenski vaterpolisti so v torek dobili nasprotnike za evropsko prvenstvo 2024, ki ga bo med 3. in 16. januarjem prihodnje leto gostil Izrael. V diviziji II se bodo v skupini D pomerili z Nizozemsko, Romunijo in Slovaško. Najboljša priprava za ekipo bo nastopanje v jadranski ligi II, je prepričan selektor Krištof Štromajer.