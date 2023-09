Roman Pungartnik novi direktor Gorenja Velenja

Velenje, 12. septembra - Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Roman Pungartnik je novi športni direktor Gorenja Velenja, so štirikratni državni prvaki sporočili v izjavi za javnost. Zapisali so, da je 52-letni strokovnjak podpisal triletno pogodbo. Pred tem je to funkcijo opravljal David Miklavčič, ki pa mu je pogodba potekla.