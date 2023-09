Evropska konferenca duševnega zdravja v Ljubljani pod geslom Skupaj v iskanju dokazov

Ljubljana, 13. septembra - V Ljubljani bo pod geslom Skupaj v iskanju dokazov od danes do petka potekala 11. evropska konferenca duševnega zdravja. Konferenca sodi med že ustaljene letne dogodke in učne platforme za strokovnjake na področju duševnega zdravja, uporabnike storitev, raziskovalce in vse, ki jih zanima področje duševnega zdravja, so sporočili z NIJZ.