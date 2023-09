Novi strokovni direktor izolske bolnišnice je Tomaž Gantar

Izola, 12. septembra - V Splošni bolnišnici Izola se je danes konstituiral nov svet zavoda s predsednico Mileno Kramar Zupan. Za strokovnega direktorja je imenoval edinega prijavljenega kandidata. To je Tomaž Gantar, ki je bil med letoma 1999 in 2004 že direktor bolnišnice, zatem župan Pirana in dvakrat minister za zdravje, ves čas pa opravlja tudi delo urologa.