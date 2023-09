Dars: Zaradi vse večje gostote prometa tudi na južni obvoznici vsakodnevni zastoji

Ljubljana, 12. septembra - Zaradi vse večje gostote prometa dnevno nastajajo zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je v ponedeljek prišlo do smrtne prometne nesreče. Zastoj so zaznali že pred mestom nesreče, o čemer so voznike obvestili na elektronskih portalih, so za STA sporočili z Darsa. Na obvoznici prav zdaj postavljajo dodatne elektronske portale.