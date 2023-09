ZZZS: Večina zdravstvenih izvajalcev že sprejema novo biometrično osebno izkaznico

Ljubljana, 13. septembra - Večina izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov je že izvedla prehod s poslovanja s kartico zdravstvenega zavarovanja na vzporedno poslovanje z novo biometrično osebno izkaznico, so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Najuspešneje so se po oceni ZZZS že v maju prilagodile lekarne.