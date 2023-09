Rogličev sotekmovalec po hudi prometni nesreči v bolnišnici

Bruselj, 12. septembra - Nathan Van Hooydonck, pomočnik Primoža Rogliča, Wout van Aerta in Jonasa Vingegaarda v kolesarski ekipi Jumbo-Visma, se je huje poškodoval v prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna. Po poročanju lokalne policije so 27-letnika po nesreči morali celo oživljati in ga brez zavesti prepeljati v bolnišnico, pišejo agencije.