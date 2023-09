ZPS tudi letos testirala lesne pelete

Ljubljana, 12. septembra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije tudi letos preverila kakovost lesnih peletov, ki so na voljo na slovenskem trgu. Testirali so 18 vzorcev, 11 jih je prejelo oceno zelo dobro. Cena tudi tokrat ni odražala kakovosti, so zapisali na zvezi.