V SEM fotografska razstava z drobci iz življenja v Španiji

Ljubljana, 14. septembra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli gostujočo fotografsko razstavo Nesnovno. Dediščina in kolektivni spomin. Španska fotografska razstava v enajstih razstavnih poglavjih skozi etnografsko, antropološko in estetsko perspektivo osvetljuje drobce iz življenja v Španiji med letoma 1858 in 1988.