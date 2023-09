V bližini hiše Agathe Christie pisateljici postavili kip

Oxford, 14. septembra - V Wallingfordu v okraju na jugovzhodu Anglije Oxfordshire so se avtorici kriminalk Agathi Christie, ki je več kot 40 let živela v bližini mesta, poklonili z bronastim kipom naravne velikosti. Kip upodablja pisateljico, sedečo na klopi s knjigo v roki in pogledom na travnik. Kipar Ben Twiston-Davies jo je želel ujeti v trenutku, ko je dobila navdih.